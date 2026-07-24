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        Edirne'de sağanak etkili oldu

        Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 22:02 Güncelleme:
        Edirne'de sağanak etkili oldu

        Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.


        Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı caddelerde biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.


        Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina girişleri ve otobüs duraklarına sığındı.


        Sağanak nedeniyle hava sıcaklığı 17 dereceye kadar düştü. Yarın da aralıklarla etkili olacak sağanağın ardından kentte hava sıcaklığının hafta başından itibaren artması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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