Edirne'de sağanak etkili oldu
Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı caddelerde biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina girişleri ve otobüs duraklarına sığındı.
Sağanak nedeniyle hava sıcaklığı 17 dereceye kadar düştü. Yarın da aralıklarla etkili olacak sağanağın ardından kentte hava sıcaklığının hafta başından itibaren artması bekleniyor.
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