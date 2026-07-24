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        Edirne'de 15. yüzyıl yapısı Gazi Mihal Hamamı yeniden hayat buluyor

        Edirne'de erken dönem Osmanlı mimarisinin önemli hamam örnekleri arasında yer alan ve geçmişte üzerinden yol geçirilen 6 asırlık Gazi Mihal Hamamı'ndaki restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Edirne'de 15. yüzyıl yapısı Gazi Mihal Hamamı yeniden hayat buluyor

        Edirne'de erken dönem Osmanlı mimarisinin önemli hamam örnekleri arasında yer alan ve geçmişte üzerinden yol geçirilen 6 asırlık Gazi Mihal Hamamı'ndaki restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

        Vali Yunus Sezer'in talimatıyla iki yıl önce başlatılan ihya çalışmaları kapsamında, Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerindeki tarihi yapının çevresi temizlendi, toprak altında kalan bölümleri gün yüzüne çıkarıldı.

        Hamamın dış cephesi, çatısı ve iç mekanlarındaki restorasyon çalışmaları eş zamanlı yürütüldü.

        Vali Sezer, Gazi Mihal Hamamı'nda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Aslına uygun şekilde restore edilen hamamın işlev kazandırılarak kentin kültürel ve sosyal hayatına dahil edileceğini belirten Sezer, tarihi yapının kısa süre içinde yeniden hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.

        Sezer'e incelemelerinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ile Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç eşlik etti.

        - Gazi Mihal Hamamı

        Tunca Nehri kıyısında bulunan hamam, Osmanlı'nın kuruluş döneminde önemli hizmetlerde bulunan akıncı ailesi Mihaloğulları'ndan Gazi Mihal Bey tarafından 1422'de yaptırıldı.

        Kesme taş ve tuğladan inşa edilen hamamın duvarları özgünlüğünü koruyor.

        Gazi Mihal Bey Camisi ve İmaret Köprüsü ile bir külliye oluşturan hamam, Rusların 1829'da Edirne'yi işgalinin ardından tamamen kapatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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