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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ulusal zincir gıda işletmelerinde yiyecek ve içeceklerin içerik ile kalori bilgilerinin tüketicilere sunulmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 09:47 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ulusal zincir gıda işletmelerinde yiyecek ve içeceklerin içerik ile kalori bilgilerinin tüketicilere sunulmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        İl Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince kentte faaliyet gösteren ulusal zincir restoran, kafe ve benzeri işletmelerde yapılan denetimlerde, 1 Temmuz 2026'da yürürlüğe giren düzenleme kapsamında işletmelerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği incelendi. İşletmelere uygulamayla ilgili bilgilendirme de yapıldı.

        Düzenlemeyle tüketicilerin beslenme tercihleri, alerjen hassasiyetleri ve özel diyet ihtiyaçları doğrultusunda daha bilinçli seçim yapabilmeleri amacıyla ürünlere ilişkin içerik ve kalori bilgilerinin açık, anlaşılır ve erişilebilir şekilde sunulması hedefleniyor.

        Uygulamayla tüketicilere daha şeffaf bilgi verilmesi ve sağlıklı gıda tercihlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

        - DSİ 11. Bölge Müdürlüğüne ziyaret

        Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ile birlikte Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök'ü ziyaret etti.

        DSİ 11. Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilen ziyarette, kurumlar arasında yürütülen çalışmalar, işbirliği imkanları ve geçirilmesi planlanan faaliyetler değerlendirildi.

        Görüşmede kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

        - İl Emniyet Müdürü Ayhan'dan Kaymakam Odabaşı'na ziyaret

        Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Meriç Kaymakamlığı görevine başlayan Feyza Nur Odabaşı'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Kaymakamlıkta gerçekleştirilen ziyarette Ayhan, Odabaşı'na yeni görevinde başarılar diledi.

        Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin ardından sona erdi.

        - Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi toplandı

        Edirne Ticaret ve Sanayi Odasının (ETSO) temmuz ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        ETSO Toplantı Salonu'nda Meclis Başkanı Emre Alp başkanlığında düzenlenen toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak ile meclis üyeleri katıldı.

        Toplantıda sektörlerdeki mevcut durum ve sorunlar değerlendirilirken, haziran ayına ilişkin gündem maddeleri ile yürütülen faaliyetler görüşüldü.

        Meclis toplantısı, üyelerin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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