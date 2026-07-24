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        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri İpsala'da doludan zarar gören tarım alanları incelendi

        İpsala'da doludan zarar gören tarım alanları incelendi

        İpsala'da etkili olan dolu sonrası hasar tespit çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 09:37 Güncelleme:
        İpsala'da doludan zarar gören tarım alanları incelendi

        İpsala'da etkili olan dolu sonrası hasar tespit çalışması yapıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan doludan zarar gören tarım alanlarında Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel’in talimatıyla hasar tespit çalışmalarına başlandı.

        Teknik personel tarafından doludan etkilenen tarım arazilerinde gerekli incelemeler ve hasar tespit çalışmaları yapıldı.

        TARSİM sigortası bulunan ve ürünleri zarar gören üreticilerin, mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik işlemlere başlanabilmesi için hasar ihbarında bulunmalarının önem arz ettiği belirtildi.

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