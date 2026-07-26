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        Edirne'de polis ekipleri "şok uygulama" gerçekleştirdi

        Edirne'de polis ekiplerince "şok uygulama" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 10:05 Güncelleme:
        Edirne'de polis ekipleri "şok uygulama" gerçekleştirdi

        Edirne'de polis ekiplerince "şok uygulama" gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki 5 farklı noktada düzenlenen uygulamaya 75 personel katıldı.


        Denetimlerde 720 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 238 araç ve 26 motosiklet kontrol edildi.

        Kontrollerde kural ihlali yaptığı belirlenen 21 araç sürücüsüne 494 bin 814 lira ceza uygulandı, 3 araç ise trafikten men edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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