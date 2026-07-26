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        Edirne'de asayiş

        Enez'de bir kişi motosikletine büyükbaş hayvanların zarar verdiği gerekçesiyle polise başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Edirne'de asayiş

        Enez'de bir kişi motosikletine büyükbaş hayvanların zarar verdiği gerekçesiyle polise başvurdu.

        Yeni Mahalle'de K.T'nin park ettiği motosikleti, büyükbaş hayvanlar tarafından devrildi.

        K.T, motosikletinde hasar oluştuğu iddiasıyla polis merkezine başvurarak hayvanların sahibi A.G'den şikayetçi oldu.

        - Araç kiralamak isterken dolandırıldı

        Edirne'de bir kişi araç kiralamak için anlaştığı şüpheli tarafından dolandırıldı.

        D.Ç, internetten araç kiralamak için anlaştığı F.M'nin verdiği hesap numarasına 5 bin lira gönderdi.

        Daha sonra şüpheliye ulaşamayan D.Ç, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

        - Alkollü sürücüye işlem yapıldı

        Edirne'de alkollü araç kullandığı belirlenen sürücü hakkında adli işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Eski İstanbul Caddesi'nde trafik kontrolü yapıldı.

        Kontrolde sürücü U.Ş'nin yapılan ölçümde 2.9 promil alkollü olduğu belirlendi, sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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