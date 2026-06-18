Edirne Valisi Sezer, Litvanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Janukonis'i kabul etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Litvanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Marius Janukonis'i kabul etti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Janukonis ziyarette Edirne'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.



Kentle ilgili bilgi veren Sezer de ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti.



Vali Sezer, ziyaretin anısına Janukonis'a çini tabak hediye etti.

