Edirne'de firari hükümlü yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde firari hükümlü yakalandı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince Çöpköy Mahallesinde yakalandı. Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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