Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, ziyaretinde Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Uğur Bay ve Vergi Mahkemesi Başkanı Yaşar Erdem ile bir araya geldi.

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