Edirne Valisi Sezer'den Edirne Adliyesine veda ziyareti
Edirne Valisi Yunus Sezer, veda ziyaretleri kapsamında Edirne Adliyesini ziyaret etti.
Giriş: 27.11.2026 - 10:04 Güncelleme:
Edirne Valisi Yunus Sezer, veda ziyaretleri kapsamında Edirne Adliyesini ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, ziyaretinde Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Uğur Bay ve Vergi Mahkemesi Başkanı Yaşar Erdem ile bir araya geldi.
Ziyaret, günün anısına çekilen fotoğrafın ardından sona erdi.
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