Lalapaşa'da öğrencilere yönelik "Sağlıklı Çocuk, Güvenli Gelecek" etkinliği düzenlendi
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik "Sağlıklı Çocuk, Güvenli Gelecek" etkinliği gerçekleştirildi.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik "Sağlıklı Çocuk, Güvenli Gelecek" etkinliği gerçekleştirildi.
Lalapaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Düğün Salonu'nda Lalapaşa Atatürk İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen etkinliği Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi ziyaret etti.
Etkinlikte öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve afet bilinci kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapıldı.
Etkinliği ziyaret eden Geldi, öğrenciler, öğretmenler ve görevli ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Etkinliğe Edirne İl Sağlık Müdürlüğü, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Lalapaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Arama Kurtarma Birimi (AKUB) ekipleri katıldı.
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