Etkinliği ziyaret eden Geldi, öğrenciler, öğretmenler ve görevli ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Lalapaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Düğün Salonu'nda Lalapaşa Atatürk İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen etkinliği Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.