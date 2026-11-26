Edirne İl Özel İdaresinin 2027 yılı bütçesi 2 milyar 350 milyon lira olarak kabul edildi.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında gerçekleştirilen kasım ayı 19. birleşiminde 2027 yılı bütçe tasarısı kapsamında Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

Toplantıda Edirne İl Özel İdaresinin 2027 yılı bütçesi 2 milyar 350 milyon lira olarak kabul edilirken, yatırım bütçesi 1 milyar 406 milyon 701 bin 804 lira olarak belirlendi.

Gegeoğlu, toplantı sonrası yaptığı konuşmada, bütçenin hayırlı olmasını diledi.

Edirne İl Özel İdaresinin güzel işlere imza attığını belirten Gegeoğlu, "Burada 28 arkadaşımız var. Arkadaşlarımız evlerine gittiğinde, sokağa çıktığında vicdanı rahat, köylüsüne, vatandaşına, ilçedeki üyesine mahcup olmayacağı şekilde hiçbir ayrım gözetmeksizin yapılan bir yatırım programı bu." dedi.

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Gegeoğlu, 2027 yatırım programıyla il özel idareleri arasında ilk beşe gireceklerine inandığını dile getirdi.

Edirne İl Genel Meclisinin ortak akılla çalıştığını ifade eden Gegeoğlu, "Tüm meclis üyelerimize emekleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Destekleri için de kıymetli Valimiz Yunus Sezer'e ve bütçe sürecine birlikte başladığımız İl Özel İdaresi Genel Sekterimiz Batuhan Ciğerci'ye ve kurum çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.