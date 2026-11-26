Olayda vatandaşların duyarlı davranışı dikkat çekerken, yük taşıyan araçların yola malzeme dökülmesini önlemek için gerekli güvenlik tedbirlerini almasının önemi bir kez daha gündeme geldi.

Edirne Güney Çevre Yolu Türkan Seçkin Caddesi'nde seyir halindeki kilitli taş yüklü kamyondan yola taşlar döküldü. Trafikte tehlike oluşturan taşları fark eden vatandaşlar, olası kazaların önüne geçmek için harekete geçti.

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