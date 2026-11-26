Programa Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, İl Müftüsü Burhan Çakır, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Kerim Yapça ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı katıldı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Karaağaç Mahallesi Mustafa Necati İlkokulunda düzenlenen programda öğrencilere balık tüketiminin insan sağlığına faydaları, su kaynaklarının korunması, su kirliliğinin önlenmesi ve bölgedeki balık çeşitliliği hakkında bilgi verildi.

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