Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri ile Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmenlerinin ortak çalışmalarından oluşan "Ortak İzler" sergisi açıldı.

Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi Mimar Sinan Sergi Salonu’nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baybora Temel, akademisyenler ile öğretmenlerin ortak bir sergide buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Serginin öğrencilerin sanatsal çalışmaları yakından incelemeleri ve fakültenin akademik kadrosunu tanımaları açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirten Temel, kurumlar arası iş birliğine ve sanatsal etkinliklere önem verdiklerini ifade etti.

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Temel, lise öğrencilerini fakültede ağırlamak ve yeni projelerde bir araya gelmek istediklerini kaydetti.

Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Ekrem Uygur da akademisyenlerin ve öğretmenlerin eserlerinin öğrenciler için ilham kaynağı olacağına inandığını belirterek serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar sergideki eserleri inceledi. Programa Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları, Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.