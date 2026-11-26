Edirne SYDV’den yapılan açıklamada, şiddete karşı ortak ses oluşturmak ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla etkinlik düzenlendiği belirtildi.

Vakfa bağlı Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde Erasta AVM'de açılan stantta vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV), Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bilgilendirme standı açıldı.

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