İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meraların geliştirilerek hayvancılığın desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Metin Özkan ile Eskikadın Köyü Muhtarı Şefket Akkurt, ıslah çalışmaları tamamlanan suni mera alanlarında incelemelerde bulundu.

Edirne'nin Eskikadın köyünde geçmişte toprak alınması, çöp ve hafriyat dökülmesi nedeniyle doğal yapısı bozulan mera alanı, yapılan ıslah çalışmalarıyla yeniden hayvancılığa kazandırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.