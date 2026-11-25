Edirne'nin kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen resepsiyonda davetlileri girişte karşıladı.

Programda müzik dinletisi eşliğinde katılımcılara ikramda bulunuldu.

Gencan, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Edirne'nin kurtuluşunun 104. yıl dönümünü gururla kutladıklarını söyledi.

Edirne'nin tarihi boyunca büyük mücadelelere tanıklık etmiş ve ağır bedeller ödemiş bir şehir olduğunu belirten Gencan, "Savaşların, işgallerin ve göçlerin ne anlama geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu nedenle bağımsızlığımız kadar barışın, huzurun ve bir arada yaşamanın değerini de biliyoruz. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu bağımsızlık iradesini ve barış anlayışını Edirne'nin kimliğinden ayrı düşünemeyiz." dedi.

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Gencan, Edirne'nin sahip olduğu değerleri korumak, şehri geliştirerek hak ettiği yere taşımak için büyük bir gayretle çalıştıklarını dile getirdi.

Herkesin ortak isteğinin, Edirne'nin daha güçlü, daha gelişmiş ve insanların mutlulukla yaşadığı bir şehir olması olduğunu ifade eden Gencan, "Bizden sonraki nesillerin Edirne'de yaşamaktan gurur duymasını, şehri sevmesini, tarihini bilmesini ve geleceğe güvenmesini istiyoruz. İnanıyorum ki birbirimize duyduğumuz saygımızı, Edirne'ye olan sevgimizi ve Cumhuriyet'imize bağımlılığımızı koruduğumuz sürece bu şehre çok daha güzel yıllar kazandıracağız. 104 yıl önce Edirne'yi özgürlüğüne kavuşturanlara minnetimiz sonsuz. Gelecek nesillere güçlü, güzel bir Edirne bırakma kararlılığımız da daim olacak." diye konuştu.

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Resepsiyon, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası konseri ile sona erdi.

Programa, Edirne Vali Yardımcısı Şevket Atlı, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.