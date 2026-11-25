Edirne'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte bilgilendirme stantları açıldı, vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda broşürler dağıtıldı.

Etkinlik kapsamında mumluk, tablo ve eldiven gibi el emeği ürünlerin yer aldığı sergi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, programa katkı sunan kurumlara, çalışanlara ve basın mensuplarına teşekkür etti.

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Kadına yönelik şiddetle mücadelede yürüttükleri çalışmaları vatandaşlara anlatarak toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Tohumcu, şiddetin hiçbir türünün kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "Bulunma amacımız kadına yönelik şiddetin hiçbir türünün bir daha yaşanmaması. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda verdiğimiz emeği ve gösterdiğimiz gayreti vatandaşlarımıza anlatarak farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Biz bu yola 'Kadına yönelik şiddete hayır' diyerek başladık. Şiddetin her türünü lanetliyor, istemiyor ve kabul etmiyoruz. İnsanca bir yaşam hepimizin hakkı. Bütün dünya kadınlarının, çocukların ve insanların şiddetsiz bir hayata kavuşmasını umut ediyoruz." dedi.

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Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse ile İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa İshak Yıldırım katıldı.