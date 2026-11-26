Keşan Belediyesi, etkinliğe katılan vatandaşlara, oyunculara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Keşan Kaymakamlığı ve Keşan Belediyesi iş birliğinde sahnelenen "Kim Haklı?" adlı tiyatro oyunu, sanatseverlerden ilgi gördü.

Edirne Kızılay Şubesi tarafından Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen dart turnuvasına katılan öğretmenlere çiçek hediye edildi.

Çalışmalara, Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Metin Özkan, Balabankoru Köyü Muhtarı Üzeyir Erdoğan ve üreticiler katıldı. Çalışmalarla mera alanlarının geliştirilmesi ve hayvan yetiştiricilerinin kaliteli kaba yem ihtiyacına katkı sağlanması hedefleniyor.

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