Edirne'den kısa kısa
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Balabankoru köyünde hayvancılığın desteklenmesi amacıyla 160 dekarlık alanda suni mera tesisi çalışmaları başlatıldı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Balabankoru köyünde hayvancılığın desteklenmesi amacıyla 160 dekarlık alanda suni mera tesisi çalışmaları başlatıldı.
Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, mera alanlarının verimliliğini artırmak amacıyla öncü bitki ekimi gerçekleştirildi.
Çalışmalara, Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Metin Özkan, Balabankoru Köyü Muhtarı Üzeyir Erdoğan ve üreticiler katıldı. Çalışmalarla mera alanlarının geliştirilmesi ve hayvan yetiştiricilerinin kaliteli kaba yem ihtiyacına katkı sağlanması hedefleniyor.
- Kızılay'dan öğretmenlere çiçekli Öğretmenler Günü kutlaması
Edirne Kızılay Şubesi tarafından Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen dart turnuvasına katılan öğretmenlere çiçek hediye edildi.
Kızılay gönüllüsü Gözde Emel Baytar’ın da katıldığı etkinlikte, turnuvada yer alan öğretmenlere çiçek takdim edildi.
- "Kim Haklı?" tiyatro oyunu Keşan’da sahnelendi
Keşan Kaymakamlığı ve Keşan Belediyesi iş birliğinde sahnelenen "Kim Haklı?" adlı tiyatro oyunu, sanatseverlerden ilgi gördü.
Keşan'da düzenlenen etkinlik kapsamında sahneye konulan oyunda Ali İhsan Bozdemir, Serdar Sevtekin, Fulden Akyürek, Sezer Soykök ve Esin Gündoğdu rol aldı.
Oyuncuların performanslarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattığı oyun, salonu dolduran tiyatroseverler tarafından alkışlandı.
Keşan Belediyesi, etkinliğe katılan vatandaşlara, oyunculara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.
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