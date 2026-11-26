Eğitimde organ bağışının yalnızca bir sağlık konusu değil, aynı zamanda insan hayatına dokunan önemli bir toplumsal sorumluluk olduğu vurgulandı.

Hastanenin Organ Bağış Birimi tarafından verilen eğitimde öğrencilere organ bağışının önemi, bağışın insan hayatına sağladığı katkılar ve toplumsal duyarlılığın artırılması konularında bilgi verildi.

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