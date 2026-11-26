Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Batman Valiliğine atanan Edirne Valisi Yunus Sezer, Enez Kaymakamlığını ziyaret ederek vedalaştı.

Sezer, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda kurum müdürleri ve personelle bir araya geldi.

Yaklaşık 3 yılı aşkın süredir yürüttüğü Edirne Valiliği görevini önümüzdeki hafta itibarıyla tamamlayacağını belirten Sezer, Edirne'ye planlayarak gelmediğini ancak görev süresi boyunca çok güzel duygular biriktirdiğini söyledi.

Edirne'nin ilçeleri ve insanıyla çok güzel bir şehir olduğunu ifade eden Sezer, çalışma arkadaşlarıyla dolu dolu bir 3 yıl geçirdiklerini kaydetti.

Aralık ayında Enez'den başlayarak tüm muhtarlar ve kurum müdürleriyle geleneksel hale getirdikleri toplantıyı bir köyde yapmayı planladıklarını ancak nasibin veda etmek olduğunu dile getiren Sezer, "'İnsanlar plan yapar ama kader güler' demişler. Gerçekten de biz insanız, daha bir dakika sonrasını planlayamıyoruz ama idarede devlette plan yapmadan da olmuyor." dedi.

REKLAM

Vali Sezer, Enez ilçesinin limanı, turizmi ile Türkiye'nin önemli ilçelerinden olacağına da değindi.

Enez'i her zaman güzel hatırlayacağını dile getiren Sezer, kurum müdürlerine ve çalışanlara başarı diledi.

Enez Kaymakamı Yunus Emre Fırat ve Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç de Vali Sezer'e Enez ve köylerine kattığı değerlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.