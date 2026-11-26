Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Batman Valiliğine atanan Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesinde veda ziyaretlerinde bulundu.

Keşan Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende konuşan Sezer, ayrılığın içlerinde büyük bir burukluk ve özlem bıraktığını söyledi.

Edirne'yi ve Edirne insanını kalben çok sevdiğini belirten Sezer, Keşan'a her gelişinde kendini çok iyi hissettiğini ifade etti.

Keşan halkının birbirine tutkun olduğunu vurgulayan Sezer, "Keşan'ın bu muhteşem doğasıyla, potansiyeliyle bir yere gelmesi için herkes büyük bir gayret ve uğraş içerisinde. Projelerin devam etmesi Keşan'ımız açısından son derece önemli ve kıymetli." diye konuştu.

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- "Telefonum 24 saat açık"

Vatandaşlardan kardeşlik hukukunu, birbirlerine karşı nezaketi, sevgiyi ve çalışma aşkını sürdürmelerini isteyen Sezer, fiziki olarak ayrılmalarına rağmen kardeşliklerinin ölene kadar devam edeceğini vurguladı.

Sezer, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ben buraya geldiğim zaman birçok kapım olduğunu, birçok kardeşim olduğunu biliyorum. Sizler de beni Edirne Valisi olarak değil de 'bizim Yunus' diye bilin. 24 saat telefonumun açık olduğunu, hangi makamda, hangi ilde olursam olayım sizlere karşı aynı anlayışla davranacağımı bilmenizi isterim. Sizleri Allah'a emanet ediyor, Allah'a ısmarladık diyorum."

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Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar Vali Sezer'i alkışlarla uğurladı.

Öte yandan Sezer, ilçedeki veda ziyaretleri kapsamında 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Gürcan Sezengöz'ü de ziyaret etti.