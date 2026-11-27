Trakya Üniversitesinde akademik çalışmaların buluşa dönüştürülmesi, patent başvuruları ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin eğitim programı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi tarafından "Ar-Ge'den Ticarileşmeye: Buluş, Patent ve Fikri Mülkiyet Stratejileri" başlıklı eğitim düzenlendi.

Mühendislik Fakültesi ve Eczacılık Fakültesinde iki ayrı oturum halinde gerçekleştirilen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Teknoloji Transfer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Tarık Yerlikaya, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Tan, programda yaptığı konuşmada, üniversitenin buluş ve patent alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, geçen yıldan bu yana bu alanda eğitim faaliyetleri yürüttüklerini ifade etti.

REKLAM

Yerlikaya ise eğitimde patent ve faydalı model süreçlerinin yanı sıra üniversitede yürütülen araştırmaların buluş niteliği ve teknoloji hazırlık seviyelerinin değerlendirileceğini kaydetti.

Destek Patent bünyesinde görev yapan Murat Demir'in konuşmacı olduğu eğitimde, fikri ve sınai mülkiyet hakları, patentlenebilirlik kriterleri, teknoloji hazırlık seviyeleri, patent başvuru süreçleri ve buluşların ticarileştirilmesi konuları ele alındı.

Eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.