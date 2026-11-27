Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Batman Valiliğine atanan Edirne Valisi Yunus Sezer, Havsa ilçesinde düzenlenen veda programına katıldı.

Şehit Öğretmen Mehmet Birol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Sezer, Edirne'deki görev süresinin 3 yıl 3 ayı geride bıraktığını belirterek, "Maalesef doldu. Artık yeni yerlere yelken açma zamanı geldi. Nasıl geldi, nasıl geçti çok anlayamadım işin açıkçası. Demek ki ömür geçiyor, zaman da geçiyor." dedi.

Göreve ilk başladığında seçilen ve atanan tüm yöneticilere zamanın çok hızlı geçeceğini söylediğini hatırlatan Sezer, bu nedenle doğru işlerin doğru zamanda ve hızlı şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

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Her değişikliğin bir tanıma ve anlama dönemi olduğunu ifade eden Sezer, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hazır birbirimizi tanımışken bunu iyi değerlendirelim anlayışıyla bu güzel ilimize, ilçemize beraber hizmet etme onurunu, şerefini yakaladık. Hepiniz büyük bir gayret içerisinde çalışmalarınızı devam ettirdiniz. Bu dönemde alnımızı ak eden, gönlümüzü büyük bir açıklıkla ortaya koyacağımız işleri hep beraber yaptık. İnşallah burada da hoş bir seda bırakarak ayrılmışızdır. Bu gittikten sonra belli olur."

- "Beni bir kardeşiniz olarak kabul edin"

Edirne'deki görev süresinin kararnameyle sona erdiğini ve önümüzdeki hafta pazartesi ya da salı günü kentten ayrılacağını belirten Sezer, Edirne'yi çok sevdiğini ve dostluklarının ölene kadar süreceğini ifade etti.

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Vatandaşlara her zaman ulaşılabilir olacağının altını çizen Sezer, "Bir kardeşiniz olarak telefonum, evim, gönlüm her yönüyle sizlere açıktır. Sizin bürokraside çok tanıdıklarınız yok, beni de bir kardeşiniz olarak kabul edin. Kiminin işi olur, kiminin referansı olur, kiminin hastası olur, her konuda yanınızda olacağımı bilin. Sadece bana mesaj atmanız yeterli." dedi.

Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy da Vali Sezer'in bir baba gibi her zaman Anadolu kültürünü yansıttığını belirtti.

Konuşması sırasında duygulanan Aksoy, Sezer'in çalışma azmini ve iletişimini örnek alacağını kaydetti.

Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden de Edirnelilerin, Havsalıların Sezer'i hiçbir zaman unutmayacağını belirterek, görevinde başarı diledi.