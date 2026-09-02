Edirne Valisi Sezer'den Garnizon Komutanı Sert'e ziyaret
Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert'e iade-i ziyarette bulundu.
Giriş: 02.09.2026 - 13:30 Güncelleme:
Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert’e iade-i ziyarette bulundu.
Garnizon Komutanlığında gerçekleştirilen ziyarette Sezer, Tuğgeneral Sert ile görüştü.
Sezer, Sert'e görevinde başarılar diledi.
Ziyaret, günün anısına fotoğraf çektirilmesinin ardından sona erdi.
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