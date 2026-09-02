Edirne'de belediye meclis üyesi rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı

E.Y’nin müteahhitle bir parkta buluşarak rüşvet pazarlığı yaptığı iddiası üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Edirne Belediyesinin CHP’li meclis üyesi ve imar komisyonu başkanı E.Y, bir müteahhitten rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alındı.

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