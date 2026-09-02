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        Edirne'de belediye meclis üyesi rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı

        Edirne Belediyesinin CHP'li meclis üyesi ve imar komisyonu başkanı E.Y, bir müteahhitten rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 11:43 Güncelleme:
        Edirne'de belediye meclis üyesi rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı

        Edirne Belediyesinin CHP’li meclis üyesi ve imar komisyonu başkanı E.Y, bir müteahhitten rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alındı.

        Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca bir müteahhidin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında E.Y’nin, ruhsat onayı karşılığında müteahhitten 200 bin avro rüşvet istediği öne sürüldü.

        E.Y’nin müteahhitle bir parkta buluşarak rüşvet pazarlığı yaptığı iddiası üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

        E.Y’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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