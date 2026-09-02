Edirne'de belediye meclis üyesi rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı
Edirne Belediyesinin CHP'li meclis üyesi ve imar komisyonu başkanı E.Y, bir müteahhitten rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alındı.
Edirne Belediyesinin CHP’li meclis üyesi ve imar komisyonu başkanı E.Y, bir müteahhitten rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca bir müteahhidin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında E.Y’nin, ruhsat onayı karşılığında müteahhitten 200 bin avro rüşvet istediği öne sürüldü.
E.Y’nin müteahhitle bir parkta buluşarak rüşvet pazarlığı yaptığı iddiası üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
E.Y’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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