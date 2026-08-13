Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 12 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul'dan getirilen düzensiz göçmenlerin sınır bölgesine bırakılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Demirtaş Mahallesi Meriç yol ayrımı mevkisinde düzenlenen operasyonda durdurulan araçta, 10 Irak, 1 Suriye ve 1 Filistin uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Araç sürücüsü B.N. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen B.N. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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