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        Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 12 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 20:32 Güncelleme:
        Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 12 düzensiz göçmen yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul'dan getirilen düzensiz göçmenlerin sınır bölgesine bırakılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Demirtaş Mahallesi Meriç yol ayrımı mevkisinde düzenlenen operasyonda durdurulan araçta, 10 Irak, 1 Suriye ve 1 Filistin uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı.

        Araç sürücüsü B.N. gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen B.N. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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