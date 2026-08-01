Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de 43 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Edirne'de 43 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Edirne'de hakkında 43 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Edirne'de 43 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Edirne'de hakkında 43 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Çalışmalar kapsamında yakalanan hükümlünün, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan Edirne İlamat ve İnfaz Bürosunca 43 yıl 9 ay, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan ise İstanbul Anadolu Çocuk İlamat Masasınca 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        OpenAI soruşturmasını genişletti
        OpenAI soruşturmasını genişletti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cüyle ilgili hükümetten mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cüyle ilgili hükümetten mesajlar
        Genç Türk şefin Berlin Filarmoni başarısı
        Genç Türk şefin Berlin Filarmoni başarısı
        Saldırganları durdurmaya çalışırken öldü
        Saldırganları durdurmaya çalışırken öldü
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        ABD ile İran arasında gerilim artıyor!
        ABD ile İran arasında gerilim artıyor!
        İspanya ile AB arasında gerilim
        İspanya ile AB arasında gerilim
        Samar Dadgar tatilde
        Samar Dadgar tatilde
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        İstanbul Havalimanı'na yeni pist geliyor
        İstanbul Havalimanı'na yeni pist geliyor
        İzlerken nefesiniz kesilecek!
        İzlerken nefesiniz kesilecek!
        TIR dorsesinden sıra dışı dönüşüm!
        TIR dorsesinden sıra dışı dönüşüm!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de 600 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Edirne'de 600 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Arkadaşı tarafından boş arazide ölü bulundu
        Arkadaşı tarafından boş arazide ölü bulundu
        Yaz Spor Okulları kapsamında dezavantajlı öğrencilere voleybol etkinliği
        Yaz Spor Okulları kapsamında dezavantajlı öğrencilere voleybol etkinliği
        İpsala Kaymakamı Güzel Esetçe beldesini ziyaret etti
        İpsala Kaymakamı Güzel Esetçe beldesini ziyaret etti
        Vali Sezer TMO'da buğday alım çalışmalarını inceledi
        Vali Sezer TMO'da buğday alım çalışmalarını inceledi