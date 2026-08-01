Edirne'de 600 uyuşturucu hap ele geçirildi

Edirne'de bir otomobilde çok sayıda uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında şüphe üzerine yabancı plakalı bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 600 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap ele geçirildi. Araçta bulunan yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

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