"Temiz Gelecek Mahalle Kupası" için kura çekildi

Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yürütülen "Sporla Güçlenen Mahalleler Projesi" kapsamında düzenlenecek



"Temiz Gelecek Mahalle Kupası" futbol turnuvasının fikstür kura çekimi gerçekleştirildi.



Vali Yunus Sezer'in himayesinde yürütülen proje kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ile turnuvaya katılacak takım kaptanlarının katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.



Toplantıda turnuvanın fikstür kura çekimi yapılırken organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.



Projeyle gençlerin spora yönlendirilmesi, kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve mahalleler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi hedefleniyor.



Turnuvada mücadele edecek takımlara ve sporculara başarı dileklerinde bulunuldu.

