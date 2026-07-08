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        Edirne'de 6 ayda 900 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de güvenlik güçlerince yılın ilk 6 ayında düzenlenen operasyonlarda 900 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 103 organizatör hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 13:47 Güncelleme:
        Edirne'de 6 ayda 900 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de güvenlik güçlerince yılın ilk 6 ayında düzenlenen operasyonlarda 900 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 103 organizatör hakkında adli işlem yapıldı.

        Türkiye’nin Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan sınır kenti Edirne’de, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve hudut birliklerinin koordinasyonunda kent merkezi, sınır hattı ve kırsal bölgelerde yürütülen denetim ve operasyonlarda yılın ilk 6 ayında 900 düzensiz göçmen yakalandı.

        Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yaptığı belirlenen 103 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

        Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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