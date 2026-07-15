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        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de AA fotoğraflarından oluşan 15 Temmuz temalı sergi açıldı

        Edirne'de AA fotoğraflarından oluşan 15 Temmuz temalı sergi açıldı

        Edirne'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 17:24 Güncelleme:
        Edirne'de AA fotoğraflarından oluşan 15 Temmuz temalı sergi açıldı

        Edirne'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

        Selimiye Camisi avlusunda Edirne 15 Temmuz Derneğince açılan sergide Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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