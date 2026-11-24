Edirne'nin Meriç ilçesinde "Aile İçi İletişim ve Koruyucu Aile Hizmeti" konulu seminer gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı'nın himayelerinde Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Meriç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğinde Meriç Kaymakamlığı Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, aile içi iletişimin önemi, sağlıklı aile ilişkilerinin güçlendirilmesi ve koruyucu aile hizmetinin toplumsal değeri ele alındı.

Etkinlikte katılımcılara aile içi iletişimde sevgi, saygı, anlayış ve karşılıklı güvenin önemi aktarılırken, koruyucu aile hizmetinin çocukların güvenli ve destekleyici bir aile ortamında yetişmesine sağladığı katkılar anlatıldı.

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Seminere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sebahattin Bilgiç, Meriç Müftüsü Münir Dağ, Meriç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hakan Kanlı, Meriç İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Ocak, Meriç Devlet Hastanesi Başhekimi Bahadır Aydemir, kurum personeli ve vatandaşlar katıldı.