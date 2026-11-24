Keşan'da öğretmenler günü dolayısıyla program düzenlendi
Edirne'nin Keşan ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirildi.
Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Selim Sesler Konferans Salonu'nda düzenlenen programda Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Benim Adım Öğretmen" adlı oratoryo sahnelendi.
Gösteride öğretmenlik mesleğinin kutsallığı, fedakarlığı ve geleceğin şekillenmesindeki önemi anlatıldı.
Programa katılan Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan tüm öğretmenlerin gününü kutladı.
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