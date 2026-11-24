Edirne Emel Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin farklı dönemlerdeki mezunları, geleneksel Pilav Günü ve Mezunlar Günü etkinliğinde bir araya geldi.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, çok sayıda mezunun katıldığı buluşmada eski okul arkadaşları yıllar sonra yeniden görüşme fırsatı buldu.

Öğrencilik yıllarına dair anılarını paylaşan mezunlar özlem giderdi.

Etkinlikte plaket takdim edildi. Okul yönetimi, buluşmaya katılan mezunlara teşekkür etti.

- EGD’den huzurevindeki emekli öğretmenlere ziyaret

Edirne Gazeteciler Derneği (EGD), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla huzurevinde yaşayan emekli öğretmenleri ziyaret etti.

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Dernekten yapılan açıklamaya göre, ziyarete EGD Başkanı Gökhan Tuzladan, Genel Sekreter Necmi Engin ile yönetim kurulu üyeleri Tamer Yavuz ve Ergin Yıldız katıldı. Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu ile kurum yöneticileri de dernek heyetine eşlik etti.

Tuzladan ve beraberindekiler, emekli öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Yetiştirdikleri öğrenciler ve eğitime katkıları dolayısıyla öğretmenlere teşekkür eden dernek yöneticileri, günün anısına hediyeler verdi.

Açıklamada, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde kuşaklar yetiştiren öğretmenlerin emeklerinin unutulmaması gerektiği vurgulandı.

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Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanarak emekli öğretmenlere sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür dilendi.

- ETSO Başkanı Irmak’tan Öğretmenler Günü mesajı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı H. Sezai Irmak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Irmak, mesajında öğretmenlerin bilgi ve değerleri nesilden nesile aktardığını, çağdaş, üretken ve sorumluluk sahibi kuşaklar yetiştirerek ülkenin geleceğine yön verdiğini vurguladı.

Eğitimin toplumsal ve ekonomik gelişmedeki rolüne değinen Irmak, "Güçlü bir toplumun ve güçlü bir ekonominin temeli, nitelikli eğitimden ve özveriyle görev yapan öğretmenlerimizin emeklerinden geçmektedir." ifadesini kullandı.

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Irmak, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vefat eden tüm öğretmenleri rahmet ve minnetle andı. Görevlerini özveriyle sürdüren öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

- "Dünyada Öğretmen Olmak" konferansı

Akademisyen, yazar ve psikolog Prof. Dr. Üstün Dökmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Edirne'de "Dünyada Öğretmen Olmak" başlıklı konferans verdi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre kentteki bir anaokulunun iş birliğiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Dökmen, konuşmasında Köy Enstitülerinin kuruluş ve kapanış sürecini ele aldı.

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Çocukların ve gençlerin düşünce dünyasının şekillenmesinde öğretmenlere büyük görev düştüğünü belirten Dökmen, öğrencilere bilgi aktarmanın yanı sıra onları soru sormaya, araştırmaya ve kendi fikirlerini geliştirmeye teşvik etmenin önemini vurguladı.

Farklı ülkelerdeki eğitim yaklaşımlarına ve öğretmenlerin değişen çalışma koşullarına da değinen Dökmen, eğitimin niteliğinin ülkenin geleceğini doğrudan etkilediğini kaydetti. Dökmen, öğretmenlerin özverili çalışmalarının toplumsal gelişime katkı sağladığını belirtti.

Konferansın sonunda Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Gökce Onur Öktem, Dökmen'e kentin geleneksel el sanatlarından Edirnekariyi yansıtan bir hediye takdim etti.