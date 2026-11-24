AK Parti İpsala İl Genel Meclis Üyesi Hakan İlkdoğmuş, Karaağaç Köyü Muhtarı Hakkı Çetin ve Tevfikiye Köyü Muhtarı Müjdat Kurt, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Vali Sezer makamında kabul ettiği İlkdoğmuş ve muhtarlarla bir süre görüştü.

Ziyarette Sezer'e İpsala ilçesi ve köylerine yönelik destek ve katkılarından dolayı teşekkür edildi.

İlkdoğmuş ve muhtarlar, ziyaretin anısına Sezer'e Karaağaç köyünde yetişen ceviz hediye etti.

Vali Sezer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İlkdoğmuş ve muhtarlara teşekkür etti.