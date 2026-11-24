Trakya Üniversitesinde düzenlenen “Dijital Pazarlamada Sektörün Geleceği” başlıklı söyleşide dijital pazarlama, yapay zeka ve girişimcilik konuları ele alındı.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Dijital Pazarlama Topluluğunca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fehmi Yıldız Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşiye Ahmet Balat ve Zeynel Çift konuşmacı olarak katıldı.

Balat, sosyal medyada doğru pazarlama stratejileri geliştirmenin ve markaların dijital pazarlamaya yatırım yapmasının önemine değindi.

Çift ise, yapay zeka yatırımlarındaki artışa dikkati çekerek teknolojinin meslekleri ve iş yapış biçimlerini değiştirdiğini belirtti. İşletmelerin yapay zeka araçlarını iş süreçlerine entegre etmesinin önemini vurguladı.

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Akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı etkinlik, Dijital Pazarlama Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Hilal Özen'in konuşmacılara teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.