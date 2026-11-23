Edirne Valisi Yunus Sezer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında, milletin geleceği ve emaneti olan evlatlarını sevgi, şefkat ve sabırla yetiştiren öğretmenlerin, ülkenin yarınlarına duyulan güvenin en güçlü teminatı olduğunu belirtti.

Dünyanın en köklü ve en ulvi mesleklerinden biri olan öğretmenliğin, bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasında vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu aktaran Sezer, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Öğretmenler, yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır.' sözleriyle öğretmenlerin milletimizin geleceğinin inşasındaki önemini en güzel şekilde ifade etmiştir." ifadelerini kullandı.

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Sezer, değişen dünyayı takip edebilen, demokrasi ve adalet bilinci gelişmiş, öğrenmeyi hayatının bir parçası haline getiren, araştıran ve sorgulayan nesiller yetiştirmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

Bu hedefe ulaşmada öğretmenlerin bilgi, birikim, gayret ve fedakarlıklarının en büyük güç olduğunu ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"İlimizde resmi ve özel okullarda yaklaşık 55 bin öğrencimiz eğitim öğretim hayatını sürdürürken 5 bin civarında öğretmenimiz, idarecimiz ve yardımcı hizmet personelimiz bu sürece katkı sunmaktadır. Derslik başına düşen öğrenci sayısı bakımından ülke genelinde ilk sıralarda yer alan ilimizde, eğitim kalitesini daha da yükseltmek amacıyla tüm imkanlarımızı seferber ediyor, yeni okullar inşa ederek eğitim altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Fiziki şartları iyileştirmenin yanı sıra eğitimde başarı seviyemizi de sürekli yükseltmeyi hedefliyoruz.

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Bu duygu ve düşüncelerle, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ülkemizin geleceğine emek veren, fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum."