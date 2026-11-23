Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Edirne'de uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu madde öğütücü, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 6 fişek bulundu.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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