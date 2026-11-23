EDİRNE’de polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik 18-19 Kasım tarihlerinde kent merkezinde iki 2 ayrı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 211,16 gram metamfetamin, 74,93 gram toz esrar, 1,18 gram skunk, 0,77 gram kokain ve 256 adet sentetik hap, içime hazır halde 0,9 gram esrar, uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ve bu maddeye emdirilmiş 20 plastik çubuk, hassas terazi, uyuşturucu madde öğütücüsü ve 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı, ruhsatsız 1 tabanca, tabancaya ait şarjör ve 6 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.