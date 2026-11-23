Edirne'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Edirne'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 23.11.2026 - 11:46 Güncelleme:
Edirne'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 GS 908 otomobil, Şüprüpaşa Mahallesi'nde seyir halindeyken alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurup 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Araçta hasar oluştu.
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