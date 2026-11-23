Edirne'de 1819 Kasım tarihlerinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında aramalar yapıldı. Aramalarda 211,16 gram metamfetamin, 74,93 gram toz esrar, 1,18 gram skunk, 0,77 gram kokain ve 256 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Ayrıca içime hazır halde sarılmış 0,9 gram esrar, uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ve bu maddeye emdirilmiş 20 plastik çubuk bulundu. Aramalarda 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu madde öğütücüsü, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 1 ruhsatsız silah, silaha ait şarjör ve 6 adet 7,65 milimetre fişek de ele geçirildi.

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Operasyonlar kapsamında 5 şüpheli hakkında gerekli işlemler yapılarak adliyeye sevk edildi.