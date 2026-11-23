Edirne İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Cengiz Karakuş, kentte yılbaşından bu yana meydana gelen 103 olaya müdahale ettiklerini ve bu çalışmalarda 80 kişinin sağ olarak kurtarıldığını bildirdi.

Karakuş, Edirne İl Genel Meclisi toplantısında, müdürlüğün yürüttüğü çalışmalar, afet hazırlıkları ve devam eden projelere ilişkin sunum yaptı.

Edirne'de afetler meydana gelmeden önce hazırlık ve risk yönetimini sağlamayı hedeflediklerini belirten Karakuş, başta deprem olmak üzere özellikle güney ilçelerde sel, taşkın, yangın ve heyelan gibi durumlara karşı ekiplerin her an teyakkuzda olduğunu söyledi.

REKLAM

Müdürlüğün 45 personel ve 12 arama kurtarma aracıyla görev yaptığını aktaran Karakuş, bu yılki operasyonlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Arama kurtarma çalışmalarımız kapsamında yılbaşından itibaren 103 olaya müdahale edildi. Bu olaylarda 80 kişiye sağ olarak, 23 kişiye ise maalesef hayatını kaybetmiş olarak ulaşıldı. Suda boğulma ve kayıp vakaları öne çıkıyor. Tüm bu çalışmaları koordinasyon içerisinde takip ediyoruz."

- Deprem ve taşkın riskine karşı kesintisiz takip

Edirne'nin son yüzyılda büyüklüğü 6'nın üzerinde 18 depremden etkilendiğini hatırlatan Karakuş, Marmara Bölgesi ve sınır ötesinde meydana gelen sarsıntıların kentte hissedildiğine dikkati çekti.

REKLAM

Kent genelindeki 12 deprem kayıt istasyonunun teknik takibinin AFAD ekiplerince aralıksız sürdürüldüğünü belirten Karakuş, enkazda arama kurtarma eğitimleri için Trakya Üniversitesi yerleşkesi ve Keşan'ın ardından il müdürlüğü yanındaki kapalı havuzun altında da yeni bir enkaz eğitim alanı oluşturduklarını ifade etti.

Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden gelen sınır aşan suların oluşturduğu taşkın riskine de değinen Karakuş, bu yılın şubat ve mart aylarında nehir debilerinin saniyede 1490 metreküpe ulaşarak kırmızı alarm seviyesine yaklaştığını aktardı.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ile koordineli olarak nehir debilerini anlık takip ettiklerini vurgulayan Karakuş, taşkından en çok etkilenen Karaağaç ve Bosnaköy bölgelerinin bypass kanalı ve yeni yollarla daha güvenli hale getirildiğini kaydetti.

REKLAM

Afetlere müdahale konusunda ekipman, deneyimli çalışan ve gönüllü sayısının arttığına değinen Karakuş, eğitim ve farkındalık çalışmalarını da sürdürdüklerini kaydetti.