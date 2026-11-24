Edirne'de mera ıslah çalışmaları devam ediyor.

Keşan'ın Beğendik beldesinde 20 dekarlık mera alanına üstten tohumlama yöntemi ile mera otu tohumu ekildi.

Ekim çalışmasına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, deneme parselinde hayvan gübresi kullanılarak toprak hazırlığı yapıldığını belirtti.

İl genelinde mera Islah ve amenajman çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Köse, bugüne kadar 77 köyde 218 bin dekar alanın ıslah çalışmalarının tamamlandığını, 9 köydeki 18 bin 130 dekar alanda da çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Edirne'de son yıllarda suni mera faaliyetlerine hız verildiğini belirten Köse, "İl genelinde 1910 dekar alanda suni mera tesis edilmiştir. 2026 yılında 510 dekarlık alanda Bakanlık tarafından desteklenen suni mera tesis çalışmaları devam etmektedir. Mera alanlarımıza hayvan refahını sağlamak için gölgelendirme amaçlı 42 bin fidan dikimi yapılmıştır." dedi.