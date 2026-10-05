Edirne'de anız yangını söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çiftçiler de traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Merkeze bağlı İskenderköy'de biçilmiş buğday tarlasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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