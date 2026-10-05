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        Edirne'de anız yangını söndürüldü

        Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 17:20 Güncelleme:
        Edirne'de anız yangını söndürüldü

        Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü.

        Merkeze bağlı İskenderköy'de biçilmiş buğday tarlasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çiftçiler de traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 100 dekar tarım arazisi zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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