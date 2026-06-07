Edirne'de asayiş

Uzunköprü ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kavak Mahallesi'nde G.Ç'nin (20) üzerini aradı. Aramada şüphelinin üzerinde 7 gram uyuşturucu ele geçirildi. G.Ç. gözaltına alındı. - Firari hükümlü yakalandı Keşan ilçesinde firari hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki devriyesinde S.K'nın kimlik sorgusunu yaptı. Şüphelinin "hırsızlık" suçundan 10 yıl 18 ay 10 gün hapis cezası ve Edirne 10. Asliye Ceza Mahkemesince "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranma kaydının olduğu tespit edildi. Hükümlünün işlemlerin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.

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