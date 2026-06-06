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        Edirne'de takside 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde takside 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 16:19 Güncelleme:
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        Edirne'de takside 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde takside 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı.

        Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri düzensiz göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, T.B'nin (53) kullandığı 22 T 6015 plakalı taksiyi durdurdu.

        Araçta yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan Mısır uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Çeşitli suçlardan 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen sürücü ise Uzunköprü Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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