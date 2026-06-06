Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Trakya'da özel bir tarihte nikah kıymak isteyen çiftler "06.06.2026"yı tercih etti

        Trakya'da özel bir tarihte nikah kıymak isteyen çiftler "06.06.2026"yı tercih etti

        Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde "06.06.2026"da nikah kıymak isteyen 175 çift, düzenlenen törenlerle hayatlarını birleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 13:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'da özel bir tarihte nikah kıymak isteyen çiftler "06.06.2026"yı tercih etti

        Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde "06.06.2026"da nikah kıymak isteyen 175 çift, düzenlenen törenlerle hayatlarını birleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

        Edirne ve ilçelerinde nikah tarihlerinin özel bir gün olmasını talep eden 50 çift, belediyenin evlendirme birimine müracaat etti.

        Aldıkları randevu sonrası bugün nikah masasına oturan çiftler, "evet" diyerek hayatlarını birleştirdi.

        Nikah törenlerine katılan aileler de çiftlerin bu özel günde yaşadıkları mutluluğa ortak oldu.

        Çiftlerin "06.06.2026"yı tercih etmesi nikah salonlarında yoğunluğa yol açtı.

        Edirne evlenen çiftlerden Elife Onursal AA muhabirine, bu tarihte evlenmeyi çok istediklerini söyledi.

        Rakamsal olarak uyumlu bir günde nikahlarının kıyıldığını belirten Onursal, "Eşime kolaylık olsun diye bu tarihi istemiştim, evlilik yıl dönümümüzü hiçbir zaman unutmaz. Evlilik güzel ve stresli bir süreç, umarım herkes çok mutlu olur umarım herkes hayatının aşkıyla evleniyordur. Ben öyle yaptım. Herkese mutluluklar diliyoruz." dedi.

        Damat Onur Yıldız da özel bir günde evlendikleri için çok mutlu ve heyecanlı olduklarını belirterek, "Zor yolları geçerek bunu başardık, bir hayat boyu da başaracağız. Tüm çiftlere mutluluklar diliyoruz. Bugünün tarihi önemli bunun için çok uğraştık, şansımız güzel gitti, inşallah bir ömür boyu da böyle sürecek." şeklinde konuştu.

        - Tekirdağ ve Kırklareli

        Tekirdağ'da ise 105 çiftin nikahı kıyıldı.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, nikah dairelerinde yoğun bir gün yaşandığını söyledi.

        Bugünün çiftler için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Nallar, gün boyunca çok sayıda nikah töreni gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Nalllar, konuşmasının ardından Kıras ve Arabul çiftlerinin nikahlarını kıydı.

        Kırklareli'nde de 20 çift nikah töreni için bu özel günü tercih etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Römorkun kapağını açacaktı... Tonlarca gübre üzerine düştü!
        Römorkun kapağını açacaktı... Tonlarca gübre üzerine düştü!
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Yaşamadığı acı kalmadı! Torunları için ayakta
        Yaşamadığı acı kalmadı! Torunları için ayakta
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Önce abla sonra kardeş... 11 yıl sonra ağlatan kader!
        Önce abla sonra kardeş... 11 yıl sonra ağlatan kader!
        İddia: İsrail, ABD'ye yönelik casusluk faaliyetini artırdı
        İddia: İsrail, ABD'ye yönelik casusluk faaliyetini artırdı
        Kıyafet deyip geçmeyin!
        Kıyafet deyip geçmeyin!
        Dünya Kupası çalışanları greve gidiyor
        Dünya Kupası çalışanları greve gidiyor

        Benzer Haberler

        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ilk gün girişler ücretsiz
        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ilk gün girişler ücretsiz
        Trakya Üniversitesinde çocuklar teleskopla gökyüzünü gözlemledi
        Trakya Üniversitesinde çocuklar teleskopla gökyüzünü gözlemledi
        Edirne'de "huzur" uygulaması yapıldı
        Edirne'de "huzur" uygulaması yapıldı
        Edirne Bienali'nin açık hava eseri Meriç Köprüsü'nde sanatseverlerle buluşu...
        Edirne Bienali'nin açık hava eseri Meriç Köprüsü'nde sanatseverlerle buluşu...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne Valisi Sezer girişimci kadınları ziyaret etti
        Edirne Valisi Sezer girişimci kadınları ziyaret etti