Edirne'de "huzur" uygulaması yapıldı

Edirne'de polis ekiplerince "huzur" uygulaması gerçekleştirildi.



İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan'ın katılımıyla kentteki çeşitli noktalarda asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.





19 ekip ve 118 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 1837 kişi sorgulandı, 4 yoklama kaçağı tespit edildi.





Trafik yönünden ise 212 araç sorgulandı eksiklikleri tespit edilen 34 araç sürücüsüne toplamda 537 bin lira para cezası uygulandı.



Uygulamada 18 yaş altındakilere alkol verdiği tespit edilen işletmeye ve polis ekiplerine mukavemette bulunan 2 şüpheliye de işlem yapıldı.



