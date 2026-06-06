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        Edirne Valisi Sezer girişimci kadınları ziyaret etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Sarıcaali Köyü Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 10:23 Güncelleme:
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        Edirne Valisi Sezer girişimci kadınları ziyaret etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Sarıcaali Köyü Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret etti.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sezer, İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde faaliyet gösteren kooperatifi ziyaretinde girişimci kadınlarla bir araya geldi.

        Kooperatif bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Sezer, üretime, istihdama ve kırsal kalkınmaya katkı sunan kadın girişimcileri tebrik etti, başarı diledi.

        Kadınların üretimde daha aktif rol almasının kırsal kalkınmanın güçlenmesine, yerel ekonominin gelişmesine ve sürdürülebilir üretimin yaygınlaşmasına önemli katkılar sağladığı belirten Sezer, üreten kadınların yanında olmaya, kırsal kalkınmayı desteklemeye ve yerel değerleri güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

        Vali Sezer, ziyaretin ardından köy kahvesinde vatandaşların talep ve görüşlerini de dinledi.

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba de ziyarette yer aldı.

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